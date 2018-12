Píu comemora nova unidade, no Iguatemi

Quando Marcelo Laskani, Mauricio Cavalcante e André Pinheiro, entre outros sócios, pensaram em abrir o Più no shopping Iguatemi, uma das preocupações era manter o clima aconchegante da matriz, em Pinheiros – bem mais enxuta que a filial, que tem quase o dobro de lugares. “Acho que nós conseguimos. Temos elementos como os tijolos e a madeira, mas é uma versão amadurecida”, explica Mauricio. Com 27 anos de experiência no ramo de restaurantes, o ex-maître considera a abertura da unidade um divisor de águas em sua carreira. “Nós resolvemos aproveitar a oportunidade depois do convite do Carlinhos Jereissati [do grupo Iguatemi], que já era nosso cliente”. O que continua igual é a vontade de manter uma boa relação custo-benefício dos pratos da cozinha contemporânea italiana. “Não queremos cobrar caro. Sempre quisemos algo bom e barato”, diz.