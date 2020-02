Pisada pensada

A Linus – nova marca de sandálias de Isabela Chusid – chega ao mercado através de processos sustentáveis e respeito ao planeta. “Desenvolver um produto sustentável e totalmente brasileiro foi o nosso ponto de partida. Após analisarmos as melhores opções de matéria-prima, nos esforçamos para chegar a um design extremamente versátil e atemporal, que vai contra a necessidade de consumo constante imposta pelo mercado da moda”, explica a designer, que conta com uma equipe composta somente por mulheres. As sandálias são 100% recicláveis, feitas com PVC ecológico. “Outro grande ponto positivo está na palmilha anatômica e com memória, que se adapta ao pé de quem usa, proporcionando ainda mais conforto e exclusividade.”