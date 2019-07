Pippo Garnero volta a figurar no topo do ciclismo. Com 34 anos, acaba de sagrar-se campeão da legendária La Marmotte – um dos eventos esportivos mais tradicionais da França. “A competição consiste em superar um duro circuito de 175 kms, com mais de 5 mil metros acumulados só de subidas nos Alpes Franceses”, conta Pippo. Ele foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no icônico Alpe de Huez, “uma das montanhas mais desafiadoras do esporte de alto rendimento.” Pippo, que é casado com a empresária Carol Buffara, fez o percurso em 5h34m57s e subiu ao pódio com Maria Julia, sua filha de 3 anos. O título veio exatamente 5 anos após vencer o campeonato brasileiro de 2014.