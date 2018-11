Rio abre hoje mostra com retrato raro de D. João VI

Uma relíquia do século 18 estará na exposição O Retrato do Rei dom João VI, que o Museu Histórico Nacional inaugura hoje, no Rio.

Trata-se uma tela datada de 1773, que nunca saiu das mãos da família imperial brasileira. Atribuída ao português Cyrillo Volkmar Machado, depois de sucessivas heranças chegou a Dom Manuel de Orleans e Bragança.

A mostra celebra o bicentenário da aclamação de d. João VI, com retratos, condecorações, medalhas, moedas, leques, gravuras e um réplica da coroa.

