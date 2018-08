Pinacoteca e Shopping JK Iguatemi firmam parceria para exibir obras

Paulo Vicelli, Carlos Jereissati e Jochen Volz comemoram parceria inédita entre JK Iguatemi e a Pinacoteca. Nos próximos dias, obras de Carmela Gross e Claudia Andujar, participantes da grande exposição “Mulheres Radicais: Arte Latino-Americana, 1960-1985” – que entra em cartaz no museu no dia 18 passam uma temporada nos corredores do shopping. A apresentação faz parte do Art Program, projeto que apresenta de forma permanente e itinerante obras de grandes artistas nacionais e internacionais da coleção Iguatemi aos transeuntes. “O projeto Pina no JK desenvolveu-se naturalmente. Para a Pinacoteca é uma oportunidade muito especial de mostrar obras chaves do nosso acervo em outra região”, explica Vicelli. “ É motivo de grande satisfação promover, em um único espaço, a união de universos aparentemente distintos, mas que possuem total sinergia”, completa Jereissati.