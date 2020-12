Pierpaolo Bottini quer levar problema de assédio contra jornalistas ao STF

Pierpaolo Cruz Bottini pretende, junto com a advogada Taís Gasparian, unir editores dos principais jornais e TVs do País para ir ao Supremo Tribunal Federal na volta do recesso do Judiciário

Leia Também Autores negros contemporâneos podem entrar em lista de leitura de admissão do Barro Branco

Querem mostrar à Corte, mais precisamente a Luiz Fux, a complicação de casos de assédio judicial contra jornalistas.

Os processos, hoje, são encaminhados para o Juizado Especial Cível – recurso sem necessidade de advogados e sem custos judiciais. E deste ponto de partida, as ações começam correndo no domicílio do acusador e são multiplicadas pelas várias varas, o que obriga os acusados a correrem o País inteiro para se defenderem.

A estratégia é deixar o acusado sem dinheiro e… fôlego.

Isca eletrônica

Pesquisa do site Gleeden mostra que de 5.858 entrevistados, 69% já se sentiram atraídos por um… colega de trabalho. Entre os que confessaram ter saído ou tido um relacionamento com outro colaborador da empresa, 62% são homens e 40%, mulheres.

Mas o que é essa plataforma? Bingo, ela trata de encontros extraconjugais para …mulheres. Também consta que as festividades de fim de ano são, para muita gente, o momento ideal para agir.