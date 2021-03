Piella Querido e parceiros organizam leilão de fotos em prol das comunidades de Paraty

Piella Querido (à esquerda), seguida de Felipe Hegg, Camila Giannella, Martha e André De Vivo – Rose Setubal faz parte mas não está na foto – organizam o 1º Leilão Faces do Cairuçu. Reúnem time de 25 fotógrafos diferentes, montando leilão de fotos, dia 3, em prol de projetos sociais das comunidades locais. Leiloeiro online? Ronaldo Milan, da Milan Leilões, direto do Condomínio Laranjeiras. “Devido ao aumento dos casos de covid-19, as vendas das fotografias em tiragem foram antecipadas para amanhã”, adianta Piella.