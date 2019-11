PIB de SP cresce mais que o dobro do nacional

O governo do Estado fez as contas e chegou à conclusão de que o PIB de SP vai crescer, este ano, 1,8%. Mais que o dobro da União, cujas projeções beiram os 0,8% do PIB.

LEIA TAMBÉM > Mis abre novo lote para exposição imersiva de Da Vinci

As justificativas, segundo o secretário Henrique Meirelles, vão desde incentivo estadual às indústrias como ações no setor de infraestrutura.

Nem pensar

Ciro Gomes tratou de matar no nascedouro o movimento do PSDB para fazer Tabata Amaral vice de Bruno Covas. “Mas nem pensar”, disse quando confrontado com a ideia.

O sonho de consumo dos tucanos agora é fazer Claudio Lottenberg de vice, mas o partido Novo resiste.

Juntos…

A nova PEC da prisão em segunda instância e está em discussão na Câmara tem o apoio, para a surpresa, de partidos do campo de esquerda, como PSB e PDT. O deputado Julio Delgado falou à coluna em “uma acomodação” ao projeto do colega Alex Manente, do Cidadania, que já admite suprimir trecho que feriria cláusula pétrea.

Dos 31 deputados federais do PSB, Delgado conta que 18 apoiam a PEC. E diz que novo texto pode estar pronto na CCJ já na terça-feira. “Mas isso não é uma votação imediata. É coisa pra março”.

… e separados

Kim Kataguiri, do DEM e cofundador do MBL, acredita que “falta esforço” do Planalto” para ajudar a aprovar a PEC. E cita a ausência de deputados do PSL na CCJ, ontem.

A confirmar

Jair Bolsonaro está programando passar o feriado no Guarujá (SP). Mais precisamente no forte militar.

Chegando

A Pinacoteca acaba de incorporar à sua coleção 19 obras de 14 artistas por meio do Programa de Patronos do museu. Trabalhos de Ernesto Neto, Denilson Baniwa e Luiz Paulo Baravelli, entre outros, estão na lista.

Internacional

Suzana Pires vai dar dois workshops em Miami a convite da Brazil Foundation. A atriz e roteirista é idealizadora do Instituto Dona de Si, que capacita mulheres para trabalharem com audiovisual. Suzana também foi responsável, junto com a equipe de criadoras do instituto, por parte do conteúdo que será apresentado na gala da Brazil Foundation, hoje.