Piada atribui ao Centrão a culpa por registro errado

Depois de descobrirem que não foi Temer que montou estratégia da impugnação da candidatura de Alckmin, as línguas criativas do mundo político resolveram descartar o mais provável “culpado” na movimentação no TSE: o candidato Henrique Meirelles. Passaram a desconfiar do Centrão usando a lógica de que, querendo se distanciar do tucano, o Centrão armou tudo para poder ir embora da coligação sem desgaste político.

