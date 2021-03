Philippe de Nicolay Rothschild cria programa sobre vinhos no YouTube

Philippe de Nicolay Rothschild, importador de vinhos e criador do PNR Group, enxergou na pandemia uma oportunidade de transformar um sonho em realidade: criar um programa de entrevistas com personalidades de diferentes segmentos sobre o universo do vinho. “A ideia é informar e entreter de maneira leve e descontraída”, conta o barão francês que, casado com a brasileira Cris Lotaif, vive em São Paulo.

Ele estreia com Susana Barelli, especialista em vinhos. No YouTube do seu Grupo.