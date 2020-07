Petroleiros vão ao TRT para tentar impedir que Petrobrás pague bônus de 2019

A Federação de Sindicatos dos Petroleiros (FUP) entrou com liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para impedir que a Petrobrás pague o bônus anual referente a 2019.

Discordam da metodologia, que – a exemplo de qualquer empresa de porte do mundo – premia mais trabalhadores que registram melhor desempenho e dá ganhos maiores para quem exerce funções de maior responsabilidade.

Pedem suspensão de pagamento, daqui para frente, de todos os bônus devidos até o fim do ano.

A petição dos sindicalistas propõe, inclusive, que os petroleiros devolvam parte dos bônus já pagos em fevereiro e março.

A quitação da parcela final, inicialmente prevista para maio, foi postergada pela Petrobrás para o mês de dezembro devido ao agravamento da crise do petróleo.

A fatura

A Enel foi chamada a explicar, hoje, na Câmara Municipal – a pedido de Police Neto – o aumento das contas de luz na quarentena. Segundo ele, de março para cá, cobrança era feita pela média de consumo anterior à covid-19. Agora, é feita presencialmente por fiscais.

Holofote

Moro, que tem aumentado seu engajamento nas redes sociais, participa hoje de webinar do Instituto Não Aceito Corrupção.

Back to the future

Apesar de José Henrique Germann, secretário da Saúde do Estado, jurar que a divisão para o tratamento da covid-19 do HC não está sendo desmobilizada e a assessoria do próprio HC – de maneira menos enfática – dizer que “ainda está em fase de planejamento a retomada de atendimentos por outras doenças”, o fato é que esse processo já começou.

Há testemunhas.

Todo ouvidos

Vem aí o #pinadecasa acústico. Nesse novo projeto da Pinacoteca, artistas, curadores e funcionários do museu, entre outros, foram convidados a escolher obra de arte brasileira favorita e montar playlist inspirada nela, para o Spotify da Pina.

A partir de hoje, as obras serão postadas diariamente no instagram do Museu (@pinacotecasp) juntamente com o link para a lista das músicas.