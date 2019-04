Petrobrás reconhece erros em acordo com a Justiça americana

Lá é…

Quem leu o acordo que a Petrobrás fez com o Departamento de Justiça americano – antes sigiloso, agora liberado – viu no artigo 52: a estatal reconheceu que, por meio de seus executivos, conselho de administração e diretores, foi também responsável pela escandalosa corrupção que invadiu a empresa. Reconheceu até que faltou compliance para coibir as ilegalidades.

…diferente de cá

Reclamação de prestador de serviço da Petrobrás: aqui no Brasil, este reconhecimento não foi oficializado.

Segunda rodada

A Caixa emitiu carta-convite, no fim de semana, chamando diversos bancos a participarem de nova operação de venda de suas ações da Petrobrás – parte relevante do patrimônio líquido do banco. Algo como 10%, compostos de ações da estatal brasileira de petróleo.

E, diferentemente de outros conglomerados financeiros, a Caixa não tem uma holding para abrigar participações como esta. O Bradesco tem a Bradespar, o Itaú, a Itausa , o BNDES o BNDESpar.

Fuma sem tragar

A Condor está fabricando granada não letal cuja tecnologia só existe em Israel. E vai apresentá-la na feira de segurança e defesa Laad – que começa hoje no Rio.

Em tempo de protagonismo de armas letais, consta que a granada da Condor libera gás lacrimogêneo antes e só explode depois, provocando barulho e assim dificultando que seja devolvida.

Gol de placa

Pelo que se apurou, William Waack está prestes a assinar contrato com a… CNN. O jornalista será âncora do braço brasileiro da emissora americana, que deve entrar no ar no segundo semestre.

Direto da SP-Arte

A semana das artes já começou a bombar e, nessa toada, a Galeria Lume abre, hoje, a exposição Serenata, em homenagem ao artista Florian Raiss.

A mostra, primeira após sua morte em 2018, reúne obras inéditas e estará dentro da programação do Gallery Night.

Direto 2

Também hoje Alexandre Allard comanda abertura da exposição Alma, com trabalhos de Cristiano Mascaro, na Cidade Matarazzo.

São 20 fotos dos corredores do antigo complexo hospitalar. No sábado, Mascaro ganha almoço também no complexo.

