Petrobrás recebe R$ 164 milhões de ressarcimento da SBM

A Petrobrás recebeu de volta mais uma parcela de valores cobrados indevidamente por fornecedores, em contratos investigados pela Operação Lava Jato. Desta vez, foi a SBM, que aluga plataformas para a empresa, a fazer mais um ressarcimento – agora, de R$ 164 milhões.

No total, a Petrobrás já recuperou R$ 4,3 bilhões que haviam sido desviados em esquemas de corrupção desvendados pela investigação.

Vida online

Bruno Covas tornou-se o 4º prefeito mais popular nas redes sociais – Facebook, Twitter e Instagram – do Brasil entre setembro e outubro. O primeiro é o de BH. O tucano subiu 14 posições, atesta o Índice de Popularidade Digital divulgado pela Quaest. O período coincide com a divulgação do câncer na região do estômago.

“Eu mesmo posto no meu Instagram. Não tem equipe e efeitos”, já disse Covas à coluna.

Boas-vindas

A postagem de despedida do prefeito do Sírio-Libanês teve mais de 1,5 mil comentários. Antes, esse número era em torno de 200. Amanhã, o prefeito volta a despachar no seu gabinete na Prefeitura. Funcionários preparam uma recepção.

Sinais

Lula chega no Recife hoje e é esperado pela governadora em exercício, Luciana Santos, do PCdoB, para almoçar no Palácio. Mas a expectativa fica para o jantar. A previsão é que, após o ato Lula Livre, ele vá na casa da deputada Marília Arraes, cotada para disputar a prefeitura pelo PT, mas esbarra no primo João Campos, do PSB e apoido pelo PT local.

Debandada

Desde o anúncio do Brexit no Reino Unido, em 2017 o número de brasileiros que retornam da Inglaterra para o Brasil teve um aumento progressivo. De 2017 a 2018, a evasão subiu 36% em relação ao ano anterior e de 2018 a 2019, aumentou em 83%. Goianos lideram a lista. Os números são da Casa do Brasil, ong facilitadora de retorno voluntário, liderada pela advogada Vitória Nabas.

Tranquilo

A vaquinha iniciada pelo Cemitério de Automóveis para arrecadar R$ 20 mil , bateu a meta. Segundo Mario Bortolotto, dramaturgo e um dos donos do espaço, o valor paga dívidas e ajuda no funcionamento do espaço durante as festas de fim do ano, quando a frequência cai.