Petra Costa grava participação em especial de Natal do Porta dos Fundos

Petra Costa participou do especial de Natal do Porta dos Fundos, Teocracia em Vertigem ao lado do cinegrafista Murilo Salazar e com supervisão de Fábio Porchat. O especial deste ano será uma paródia de Democracia em Vertigem e vai destacar a polarização que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para Porchat, “se hoje está todo mundo falando de posições políticas – por que não explorar isso também na época de Cristo?”