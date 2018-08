Petistas radicados na França marcaram manifestação — “manif’, como dizem os parisienses — para hoje, a favor da candidatura de Lula.

O ato acontece na Praça de La République, no centro da capital francesa. Na ocasião, máscaras com o rosto do ex-presidente serão distribuídas.

