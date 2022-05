Petistas da cúpula estão incertos sobre ‘saldo positivo’ de casório de Lula em ano eleitoral

Há pessoas da direção do PT que acham que o casamento de Lula e Janja não deveria ter ocorrido ontem. Neste clima eleitoral, as redes bolsonaristas se agitam contra o candidato à Presidência que está na frente nas pesquisas.

Não se sabe exatamente se o saldo político será positivo ou negativo. Aliados dizem que o enlace traz também uma boa dose de “risco”. Para eles, Janja fica mais exposta. Apesar de ser animada, trabalhar muito na campanha e colaborar com o PT, vira e mexe ela veta algumas agendas de Lula solicitadas pelo partido e os petistas se ressentem”, conta.

DO BEM. No próximo dia 6 de junho, o empreendedor Claudio Carvalho e Alcione Albanese, presidente da ONG Amigos do Bem, recebem Luciano Huck e Luiza Trajano para um jantar de arrecadação em prol do projeto de combate à miséria no sertão. O evento acontece no hotel Palácio Tangará e deve contar com 300 empresários. O jantar é uma doação de Elie Horn, fundador da Cyrela.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA. O Instituto XP prevê o investimento de cerca de R$ 24 milhões em iniciativas de educação financeira até o fim do ano. As ações serão direcionadas para formação de professores, jovens e crianças.

SAÍDA. Após 10 anos, Murillo Boccia, diretor de E-Commerce da Natura & Co. Latam, está de saída da empresa. A notícia ainda não foi oficializada pelo grupo, já que o executivo deixa o crachá, mas continuará ligado à corporação através de projetos de mentoria.

CONSELHEIRA. Julia Dias Leite, CEO do CEBRI, o think tank em relações internacionais, foi convidada por Jackson Schneider para atuar no Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp.