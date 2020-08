Pesquisadores concluem que hidroxicloroquina não reduziu mortes por covid-19

Pesquisadores da França, Inglaterra e Suíça compilaram todos os estudos no mundo que avaliaram a hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, associada ou não ao antibiótico azitromicina, publicados até 25 de julho.

Esta avaliação é conhecida como Revisão Sistemática e foi divulgada ontem.

Ao todo, são 11.932 pacientes que tomaram hidroxicloroquina, 8.081 que tomaram o medicamento e mais azitromicina e 12.930 não tomaram nada.

As diferentes formas de análise mostraram que hidroxicloroquina não reduziu as mortes por covid-19. Pior, quando associada à azitromicina, as mortes aumentaram 27%.



Ouro em metro

A Gafisa, controlada por Nelson Tanure, comprou o último terreno na Av. Delfim Moreira, no Leblon, metro quadrado residencial mais caro do Brasil.

Politização…

A Embraer propôs um PDV para seus funcionários. Foi aprovado por dois sindicatos: o dos engenheiros do Estado e dos metalúrgicos de Botucatu, onde são fabricados os aviões da área de Defesa da empresa.

… da realidade

Já o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, ligado ao PSTU, sequer apresentou a proposta de PDV aos associados. Mas aproveitou para publicar cartilha defendendo a reestatização da Embraer, como “única saída para a sobrevivência da empresa”.

Arte quente

Colecionadores parecem estar mesmo abraçando o online. A primeira obra vendida pela Pinakotheke no Viewing Room da SP Arte, na segunda-feira, foi um Di Cavalcanti avaliado em R$550 mil.

De acordo com o UBS Art Basel Market Report deste ano, vendas online já são 9% do volume global de transações do mercado de arte.

Manda zap

Reynaldo Gianecchini, Mariana Ximenes, Débora Nascimento e Jonathan Azevedo estão no elenco da micro ficção Amor de Quarentena – estreia dia 14 pelo WhatsApp. Com direção de Daniel Gaggini.

A peça permite que o espectador “reencontre” alguém importante do seu passado. Ele escolhe um dos atores do elenco para vestir essa personagem, da qual, durante 13 dias, receberá… mensagens de voz, canções, vídeos e fotos.

Novo clube

Será montada na galeria One Art, localizada em Higienópolis, a mostra 33 vezes Nery – contendo obras de Ismael Nery valendo desde R$ 100 mil até R$ 20 milhões.

A exposição marca o lançamento do Clube de Colecionadores de Arte de São Paulo – criado pelo publicitário Drausio Gragnan. E vai do dia primeiro até 10 de setembro.

High tech

O Museu do Futebol está adaptando todas as suas experiências interativas para funcionar com acionamento a partir dos smartphones dos visitantes. Os aparelhos serão como controles remotos dos equipamentos. A ideia é eliminar a necessidade de toque em botões físicos. As mudanças já deverão ser vistas na exposição Pelé 80 – O Rei do Futebol, que terá jogos interativos, e com previsão de abertura no final de setembro. Curadoria é Gringo Cardia.