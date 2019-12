Pesquisa reservada reanima o projeto Covas 2020

LEIA TAMBÉM > Covas mantém costuras por reeleição

O PSDB, que chegou a ter dúvidas sobre a candidatura de Bruno Covas à reeleição, se animou. Consta que uma pesquisa contratada pelo partido – após a doença do prefeito e suas três semanas no hospital – apontou queda no índice de reprovação de seu governo.

As articulações para ampliar a base aliada seguem intensas. Em aceno aos evangélicos do PSC, Covas nomeou, na sexta, o engenheiro Miguel Calderaro Giacomini como novo secretário de Turismo.

Funcionários do Municipal

temem extinção dos cargos

Funcionários da Fundação Theatro Municipal, ao que se apurou, estão temerosos com o andamento do projeto de extinção da entidade – visto que não parecem claros, segundo eles, os termos de como se daria sua realocação. Os concursados passariam a outras áreas e os comissionados teriam os cargos extintos.

Indagada, a Secretaria de Cultura informa que, com o fim da fundação, “a maioria dos cargos comissionados será transferida para a própria secretaria”. Parte deles será utilizada “numa Unidade de Monitoramento dos contratos de gestão” e os restantes “reforçarão a capacidade de áreas da Secretaria”.

Família quer reavaliar inquérito

sobre marquise que matou estudante

Os pais de Thiago Nery, o estudante do colégio Santa Cruz que morreu com a queda da marquise de um prédio nos Jardins, ingressaram no inquérito que apura o caso. Luciano Godoy, advogado de Ana Luiza Nery e José Qualiotto, vai apresentar novo laudo de avaliação da construção. “Pôr a culpa na construtora que entregou a obra há 40 anos e já faliu é estimular a impunidade”, diz Godoy.