Pesquisa mostra que 60% dos brasileiros não querem fim da quarentena agora

No Brasil, já são quatro, entre dez entrevistados, a defender o fim do isolamento sem contenção da covid-19. Na outra mão, 68% têm receio de voltar à rotina. E mesmo que as viagens se restabeleçam, sentirão preocupação em viajar.

Esse é o resultado de pesquisa semanal do Ipsos, a Tracking the Coronavírus. Desta vez, realizada com 28,03 mil adultos, de 14 países, entre os dias 16 e 19 de abril.

A média brasileira dos que são a favor da liberação empata com a média global que bateu nos 40% contra o isolamento social.

O Brasil ficou em sexto lugar entre os que mais anseiam pela reabertura dos negócios. O primeiro do ranking é a Rússia (60%), seguida da China (58%) e, na terceira posição (53%), a Itália. Reino Unido? Somente 23% torce pelo comércio já.

E-book

Rosangela Moro assina um dos textos do e-book O amor nos tempos de pandemia, que Paulo Tadeu organiza para lançar este mês pela Matrix Editora. Terá vários autores, como Oscar Quiroga – astrólogo do Estadão – , buscando entender a pandemia. A ideia é levar um pouco de alento ao leitor.

Toda a renda do livro será revertida para o Hospital das Clínicas SP.

De muito…

A família Abilio Diniz, por meio da Península, definiu a doação de… R$ 50 milhões para auxiliar pessoas e empresas afetadas pela crise do coronavírus.

Os recursos vão para atendimento de necessidades imediatas, ações de saúde e fomento a micro e pequenos empreendedores.

…em muito

A Gerdau doa por meio do SUS, ao longo do mês de maio, 100 mil máscaras descartáveis distribuídas em estados onde a empresa possui unidades industriais.

O grupo montou pacote de R$ 20 milhões à causa.

Pop

O Itaú Cultural contabilizou 28,2 mil inscrições para os editais emergenciais, lançados em apoio a artistas de artes cênicas, artes visuais e música. E vem novos editais para outras áreas.

Consciente

Relatório anual da PayPal surpreende: registra 65% de energia renovável em seus data centers. E a diversidade total, em 2019, bateu 57% no mundo inteiro.

Hello

Imigrantes, calcula-se 350 mil, não foram esquecidos na pandemia. A Prefeitura de SP distribuiu folhetos em inglês, francês, espanhol e árabe.