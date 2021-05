Pesquisa mostra que 46% das mães brasileiras se sentem julgadas

Sabe aquela sensação de não conseguir brincar o suficiente ou a culpa de liberar muito celular ou consumos de doces para os filhos? Pesquisa fresquinha da Ipsos mostra que 46% das mães se sentem julgadas com frequência no Brasil.

Mas quando o assunto se concentra no que sentem os pais, o sofrimento parece ser menor: 35,9% deles se sentem assim – 10% a menos.

Entre os principais tópicos sobre a maternidade colocada em xeque por terceiros, as mães brasileiras citam: o comportamento dos filhos (49,7%), o que deixam ou proíbem de fazer (47,6%) e a forma como controlam os comportamentos da criança (36,4%).

Esse levantamento foi feito em 28 países, com 23 mil entrevistas, sendo que mil delas, no Brasil.

