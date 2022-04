Pesquisa mostra que 38% dos entrevistados passaram a cozinhar em casa na pandemia

Pesquisa inédita, obtida pela coluna, aponta mudanças significativas na rotina dos brasileiros. Por exemplo, 38% passaram a cozinhar e comer em casa e 33% adquiriram o hábito de meditar.

Novos tempos

Feita pela startup imobiliária Loft, o levantamento aponta ainda que a renda diminuiu para 44% dos entrevistados. Nas classes D e E esse porcentual chegou a 54%.

Aquele abraço

Uma parceria inédita entre a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Acadêmicos do Salgueiro levará à pista do sambódromo da Sapucaí, no próximo dia 22, um grupo de 20 refugiados – de Angola, Marrocos, Congo, Síria e Venezuela.

E o samba-enredo da escola vai celebrar a resistência das comunidades afrodescendentes no Rio de Janeiro. O ensaio final, já com a presença dos refugiados, será neste domingo à noite.

Plano B

Para quem quer fugir do carnaval, a Fundação Maria Luiza e Oscar Americano, no Morumbi, retoma pós-pandemia suas apresentações de música de câmara no dia 24. Um dia antes, começa o programa “Vamos falar de…”, série literária mensal que abre com William Shakespeare, aniversariante do dia.

Na Av. São João

Um show do cantor Naninha abre neste sábado o Esquenta Camarote Bar Brahma, que prepara o clima para a festa entre dias 21 e 29. É a 21.ª edição, que terá entre seus convidados Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Raça Negra, Belo, Péricles, Barões da Pisadinha e Pedro Sampaio.

ROCK IN FAVELA

O Espaço Favela, cujas redes sociais somadas chegam a 106 milhões de seguidores, quer “acontecer” no Rock in Rio 22. Terá Ferrugem como embaixador do palco e headliner do dia 10 de setembro, além de Gangrena Gasosa, Funk Orquestra, Drenna, PK convida MC Don Juan, Orochi e Lexa como as

principais atrações dos outros dias. E inova na cenografia, num palco muito maior e com grandes telões nas laterais.

PRESENTE

Maria Bethânia gravou participação especialíssima no álbum de Leila Maria, que ganhou projeção ao participar do The Voice+ – versão do programa com a participação de pessoas mais velhas. Bethânia recita trecho da letra de “Seca”, uma das canções de Djavan gravadas por Leila no disco.