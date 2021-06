Pesquisa feita com millennials e pessoas da geração Z, aponta que 50% estão estressados

De acordo com pesquisa da Deloitte, feita ao longo de 10 anos com 14,6 mil millennials e 8,2 mil pessoas da geração Z, em 45 países, mais de 50% dos entrevistados disseram estar estressados… na maior parte do tempo.

O motivo? Preocupações com finanças, bem-estar familiar e perspectivas de emprego. Foram ouvidos 800 brasileiros.

Leia Também Padre Júlio Lancellotti vai fazer participação especial em peça com temática LGBTQIA+

Vida de autor

Kim Kataguiri está escrevendo um novo livro sobre liberalismo. A obra, segundo o deputado, pode ser material de consulta para jovens discutirem política nos grêmios e nas salas de aula.

Vida de autor 2

Com previsão de lançamento no fim do ano, aborda economia sem intervenção em preços, privatizações opostas às dos soviéticos e compensação básica aos vulneráveis, além de liberdade para assuntos da vida privada como casamento gay e maconha “a proibição não inibe o consumo”, afirma Kataguiri.

Manual do…

A Esfera Brasil, que faz encontros entre autoridades do setor público e empresários, terá um compliance para chamar de seu. As normas serão desenhadas pelo escritório Bottini & Tamasauskas.

…primeiro escalão

O grupo foi criado pelos empresários João Carlos Camargo, do 89 Investimentos, e Eduardo Vieira, do Grupo Ideal.

Todo dia, conto caloria

Ed Wanderley lança o Diário de Um Gordo (em dieta). A obra trata com bom humor da eterna luta contra a balança e provoca reflexões irônicas sobre a importância de rir de si mesmo. O livro estará na Amazon, a partir do dia 24.

Microcrédito

Sérgio Rial recebe Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, dia 7. Com Luis Felipe López-Calva, do PNUD, o presidente do Santander discute o papel do empreendedorismo como agente de transformação.

Verduras e frutas

Ante os números assustadores da Associação Brasileira de Supermercados sobre o desperdício de alimentos – registrados nesta semana na coluna – a ONG Associação Prato Cheio, fundada em 2001, informa que “só em 2020, coletamos e doamos mais de 415 toneladas, algo como uma tonelada por dia”, conta Nuria Chaim, gerente executiva da associação.