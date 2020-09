Pesquisa do Procon alerta para mudança no comportamento de crianças pelo uso da internet

Pesquisa do Procon SP, sobre relação das crianças com a internet, alerta: um terço dos entrevistados afirmou que os filhos tiveram mudança de comportamento por causa do uso da rede.

Quais? Irritação, isolamento, sofrimento por estar desconectado. Os pais observam o que os filhos fazem na internet? 52,96% disseram que têm algum controle; 42,16% acham que dominam a situação e 4,88%… largaram a mão.

Raio-X

Para Fernando Capez, secretário de defesa do consumidor, é preciso prevenir os pais para os malefícios que o acesso à rede sem controle e supervisão podem causar.

Bateu…

Sobre as más línguas que ventilam que Marcelo Freixo passou tempo demais durante a pandemia em balneário na Bahia com a mulher, Antonia Pelegrino. Ontem, o deputado explicou à coluna que foi apenas levar e buscar a companheira e os filhos dela. E que não faltou a nenhuma sessão online do Congresso.

…levou

Freixo desistiu de ser candidato a prefeito no Rio. Quem deve encarar a missão pelo PSOL é Renata Souza.

Merecido

Depois do estresse de liderar a Fundação Oswaldo Cruz durante os seis meses da pandemia da covid-19, Nísia Trindade Lima tirou… uma semana de férias.

SOS Cultura

O Fórum de Emergência Cultural Capital SP, criado para acompanhar a implementação da Lei Aldir Blanc na cidade, enviou carta a Bruno Covas questionando a atuação da secretaria de Cultura.

Reclamam do que chamam de ação “excludente, sem base de cálculo de valores nem da quantidade de beneficiados”, baseados no que foi apresentou ao fórum. E que até agora, o cadastro dos possíveis beneficiados não foi tornado público.

Não gostaram também da recusa da proposta em atender 10 mil ações emergenciais e outras 50 mil indiretas. Procurada, a secretaria não respondeu até o fechamento da edição.

Sonho meu

Em sua primeira parceria, Emicida e Ivete Sangalo lançam a música Trevo, Figuinha e Suor na Camisa, dia 25. Curiosamente, a canção é baseada em pesquisa da Natura – que mapeou sonhos de 7,5 mil mulheres em todo País.