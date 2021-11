Pesquisa da PayPal detectou pico histórico de descontos na Black Friday

Pesquisa feita pela Paypal detectou que começou na segunda-feira, dia 22, o pico recorde de descontos iniciados há três semanas e que culminam hoje com o último dia da Black Friday. O valor médio bateu na casa dos 55,42% em relação ao preço original dos produtos. O maior porcentual visto nos últimos anos. E mais: os banners estão sendo exibidos há 45 dias para atrair o cliente.

Aliás, a empresa somou 97,69% dos sites fazendo algum tipo de promoção.

Razão e…

O Conselho de Ética da Alesp aceitou representação contra Frederico D’Avila esta semana por quebra de decoro no caso das ofensas contra o arcebispo de Aparecida do Norte, dom Orlando Brandes, a CNBB e o Papa. O deputado terá que responder a um processo na Casa e entregar sua defesa no prazo de cinco sessões legislativas. O relator ainda será nomeado.

…sensibilidade

Consultado, D’Avila disse que já pediu desculpas na tribuna pelos excessos cometidos.

Maratona

Ricardo Nunes percorreu gabinetes de Brasília com Ricardo Tripoli, secretário da Casa Civil, anteontem. Levou uma entourage de prefeitos paulistas para falar com os ministros Rogério Marinho, Ciro Nogueira e Flávia Arruda, mais o presidentes da Câmara Arthur Lira e o do Senado, Rodrigo Pacheco.

“Foi importante ir a Brasília para realmente dividir as responsabilidades com a União” disse à coluna Tripoli se referindo ao reajuste da tarifa de ônibus, recursos para habitação e o acordo do Campo de Marte.

DEBUT VIRTUAL

Bianca Bin vai fazer seu primeiro trabalho no teatro ao lado do namorado, Sérgio Guizé. Os dois atuarão na peça western “O Homem que Matou Liberty Valence”, do escritor e diretor Jethro Compton.

O espetáculo será dirigido por Mário Bortolotto – que também atua na produção – e terá transmissão gratuita por meio da plataforma Teatro Sérgio Cardoso Digital. A partir do dia 2 de dezembro.

ÁGUA DOCE

O Grupo Voto realiza, a partir de hoje, o Fórum Mato Grosso. Com participação dos ministros Tarcísio de Freitas e Tereza Cristina, no Malai Resort, na Chapada dos Guimarães.

MAIS UM

A obra “Caruru”, de Alexandre Wagner, agora faz parte do acervo da Pinacoteca de São Paulo.