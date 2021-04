Pesquisa com moradores de favelas aponta que 76% dos entrevistados não conseguem sustentar família

Pesquisa focada no impacto da pandemia nas favelas mostrou que 76% dos entrevistados declararam que a renda atual não é suficiente para sustentar a família. Oito em cada dez dizem que a renda foi impactada durante a crise da covid-19. “A pandemia combinada ao fim do auxílio emergencial teve um efeito devastador.

A situação só não é pior porque a favela é solidária. Mas estamos no limite”, alerta Renato Meirelles, do Locomotiva e do Data Favela. Apenas 2% falaram que tem dinheiro guardado para emergências. A amostra contou com 2.939 entrevistas, de comunidades de 13 estados da federação, de setembro do ano passado até fevereiro deste ano.

Leia Também Gisele Bündchen cria fundo para compra de cestas básicas

Cotados

A OAB já tem dois nomes cotados para a sucessão de Felipe Santa Cruz na presidência: o baiano Luiz Viana, atual vice, e José Alberto Simonetti, do Amazonas. A eleição será em janeiro. A oposição ainda não deu as caras…

Fino

Santa Cruz, aliás, perdeu 30 quilos durante a pandemia. A receita? Boca fechada.

Eco friendly

Um projeto-piloto de coleta seletiva feito pela associação de bairro AME Jardins mostrou resultados animadores: foram coletados 10.035 quilos com 95% de reaproveitamento impactando diretamente 47 pessoas da cooperativa YouGreen. A ideia agora é expandir de 48 para 100 o número de residências participantes.

Encontro de…

Na semana de homenagens ao príncipe Philip, consorte da rainha Elizabeth 2ª, o príncipe e deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança se lembra de um jantar beneficente a que foi convidado, em meados dos anos 1990, pela família real britânica, no Palácio Saint James.

… Philips

Philip (o britânico) deixou a Philippe (o brasileiro) a lembrança de ser uma pessoa bem-humorada e tranquila: “Ele gostava de contar piadas. Adorava fazer as pessoas rirem”. Os dois têm um parente em comum – um primo: Duarte Pio, duque de Bragança.

Clássico revisitado

A The School of Life, em parceria com a Editora Nós, promoverá uma aula on-line sobre Virginia Woolf, no dia 27. O encontro marca o lançamento do primeiro volume da série de registros pessoais de Virginia em formato de diário.