Pesquisa aponta que, com home office, turistas passam mais tempo nos destinos que visitam

Com o modelo de home office em alta, uma nova modalidade de viagem surgiu entre os brasileiros: a chamada bleisure travel, que une o trabalho ao lazer. Na pesquisa Turismo Pós-Pandemia: o que Esperar Para o Setor, realizada pela Plataforma Gente, 34% dos entrevistados que trabalham em home office informam que ficam mais tempo no destino de viagem escolhido para “aproveitar o local”.

Segundo a plataforma, da Globo, esse número é mais forte entre os que pretendem viajar para fora do País, que chegam a 42% dos pesquisados, ouvidos em dezembro de 2021.

Bicentenário

O bicentenário da Independência será o eixo central da programação do Masp este ano. O tema estará presente em exposições, cursos, palestras, oficinas e publicações que debaterão o tema da brasilidade. Nomes como Alfredo Volpi, Abdias Nascimento, Luiz Zerbini e Judith Lauand, entre outros, estão no programa, que inclui uma grande coletiva de Histórias Brasileiras.

Picadinha

O Estado de São Paulo aplicou mais de um terço (34,3%) das doses de reforço no Brasil, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa. Números coletados até a última sexta-feira apontam que essa parcela equivale a 38% da população do Estado de SP. Em números físicos, esse universo totaliza 16,9 milhões de pessoas.

Dados do IBGE apontam que residem no Estado 21,8% da população brasileira.