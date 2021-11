Pesquisa aponta que 60% dos brasileiros que se consultam com psicólogos começaram depois da pandemia

Pesquisa do Instituto FSB traz uma revelação curiosa: 60% dos brasileiros que se consultam hoje com psicólogos começaram a fazer terapia…depois o início da pandemia. O estudo, feito à pedido da Sulamérica e montado por meio de 2.010 entrevistas feitas com pessoas de todo o País, mostra ainda que 64% dos entrevistados admitem estar acima do peso.

Pudera: 53% dos consultados confirmam que diminuíram exercícios físicos por conta da pandemia da covid-19.

Merecido

Reprise do primeira longa metragem dirigido por Hector Babenco acontece hoje, no Espaço Itaú de Cinema. Trata-se de crônica dos costumes brasileiros nos anos 40. O restauro de O Rei da Noite integra o projeto Memória Hector Babenco, da HB Filmes, aprovado pelo Minc. O intuito é recuperar toda a obra do cineasta, falecido em 2016.

Merecido 2

A Fundação Alfinete vai contar a vida do cavaleiro José Roberto Reynoso Fernandez. Fenômeno do hipismo nacional, Alfinete, como era conhecido, terá exposição para chamar de sua a partir de hoje. A entrada é gratuita e o agendamento, por meio do site da fundação.

Brotou

Ganharam, por meio de chamamento público, a reforma do Orquidário Ruth Cardoso, no Parque Villa-Lobos, as empresas Social Service Comunicação e Casa Cor Promoções. Elas vão doar R$ 300 mil para a empreitada. E a entrega está marcada para 90 dias após a assinatura do contrato. Iniciativa da secretaria de Meio Ambiente Estadual.