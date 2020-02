Pés firmes

Há mais de dez anos no mercado calçadista, as sócias Elizabeth Nogueira Elias e Gabriela Fraco chegam ao varejo com a Zabeth, que inaugura sua primeira loja, esse mês, na Vila Madalena. As empresárias preservam a confecção artesanal de seus sapatos, “que priorizam conforto, qualidade e durabilidade”, explica Elizabeth.” Seguindo a filosofia Slow Fashion, a marca já nasce com valores bem consolidados. “Nossa loja também será posto permanente de arrecadação de calçados usados em bom estado, que serão reformados e destinados à doação”, conta Gabriela.