Personal stylist e dermatologista dos famosos lançam podcast sobre beleza, moda e saúde

O personal stylist Yan Acioli e seu namorado, o dermatologista Daniel Dziabas, estreiam o podcast Sala de Espera dia 30 de junho. Com uma agenda repleta de contatos estrelados, o projeto trará convidados para falarem de beleza, moda, saúde e mais temas que façam parte do universo do casal e dos entrevistados. A empresária e cantora Preta Gil é quem inaugura a série de bate-papos na plataforma. Manu Gavassi, Gabriela Prioli e Sérgio Marone também estão confirmados.

Bloco de Notas

LÁZARO E GIL. O ator Lázaro Ramos entrevistou Gilberto Gil para uma edição do Amazon Music News. O bate-papo faz parte de uma programação especial dedicada ao aniversário de 80 anos do cantor. A conversa vai ao ar no dia 28.

ESPIRITUALIDADE. O teatro do World Trade Center recebe no próximo dia 9 o Congresso Nova Terra. O evento promove debates sobre a convergência entre espiritualidade e ciência.

ACADEMIA DE MÚSICA. O maestro Júlio Medaglia tomou posse esta semana na Academia Brasileira de Música.