Persio Arida fala de monopólios públicos e privados

Durante debate na Universidade Mackenzie, ontem cedo, entre assessores econômicos dos presidenciáveis, Persio Arida destacou: monopólio estatal é tão ruim para a economia quanto monopólio privado.

Ele detalhou que, no Brasil, existem quatro monopólios estatais: o da Petrobrás no refino dos derivados do petróleo, o da Caixa Econômica nos depósitos do FGTS, o monopólio estatal dos Correios e o monopólio estatal da exploração de minerais nucleares.

