Persio Arida adianta pontos do programa econômico de Alckmin

GERALDO ALKMIN. FOTO ESTADÃO

Geraldo Alckmin confirmou na manhã desta segunda-feira: “Quem comandará e montará o programa econômico de governo de nossa candidatura presidencial será Pérsio Arida” . O governador do Estado, pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, fez questão de frisar: “Somente Pérsio falará sobre o programa e será ele quem escolherá as pessoas, bem como os temas”. A agenda principal, acrescentou o tucano, será a da competitividade e inovação.

Indagado na hora do almoço, Arida adiantou em primeira mão, para a coluna, como será esse programa. “Temos que aprofundar as reformas e buscar uma solução estrutural para o grave problema fiscal que enfrentamos”, ressaltou.

Mas isso vem com crescimento? “Crescimento não vem com intervencionismo. Nem inclusão social vem com populismo. A verdadeira agenda do crescimento é criar as condições para a economia funcionar melhor.”

E quais seriam, então, esses caminhos? “Aumentar a segurança jurídica, privatizar, fazer uma boa reforma tributária, abrir a economia, assegurar a concorrência, evitar artificialismos e controles de preços.”

Arida aponta ainda que uma verdadeira agenda de inclusão social só pode ser feita melhorando — e muito — a educação, a saúde e a segurança pública. “O governo precisa mudar por dentro, mudar de mentalidade e de forma de gestão. O grande desafio é crescer de forma sustentável e dar aos menos favorecidos igualdade de acesso às oportunidades.”