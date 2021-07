Percepção do risco de suborno e corrupção aumentou na América Latina, aponta pesquisa

Pesquisa da Kroll feita na América Latina aponta que houve aumento da percepção do risco de suborno e corrupção na região em 2021, em comparação a 2020. O levantamento observou que 52% dos entrevistados apostam nisso.

A região, segundo a pesquisa, “viu desenvolvimentos regulatórios significativos desde a Operação Lava Jato, em 2014”. Mas pondera que estes foram fortemente impactados em 2020 pela pandemia, recessões econômicas e mudanças políticas. E que não houve diminuição neste ano.

Dentre os muitos projetos de livro que recebe diariamente para a análise, Paulo Tadeu, da Matrix Editora, se surpreendeu com a oferta de um pretendente a autor: Eugênio Chipkevitch.

O psiquiatra condenado em 2004 por abusar sexualmente de adolescentes em seu consultório, em caso que ganhou notoriedade, quer falar, entre outras coisas, sobre seu tempo na prisão.

O Ministério da Saúde entregou, no começo da pandemia, à tribos ianomâmis, um “modesto” pacote de 622 mil comprimidos de cloroquina, – dez vezes mais que sua população – segundo a ONG Amazônia Real.

A informação integra o material que está sendo analisado pela CPI da Covid.

Falta equilíbrio

Uma das lideranças da greve de 2018, Wallace Landim, conhecido por Chorão, defende ampliar bandeiras para conseguir maior adesão dos caminhoneiros em uma próxima paralisação.

A marcada para domingo e ontem, não conseguiu decolar. A desistência da CNTA, associação representativa da categoria, desestimulou quem pensava em aderir.

Equilíbrio 2

Landim, também da Abrava, justificou à coluna ter ficado de fora: “Além do aumento do combustível, precisamos levantar também a pauta da subida de preços do gás de cozinha e cobrar a execução da lei do preço mínimo do frete”.

E lembra que vários setores do movimento não falam a mesma língua.