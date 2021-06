Pequeno artesão, ribeirinho do Amazonas, recebe prêmio com coleção de vasos

O artesão ribeirinho Manoel Garrido – que vive em uma comunidade na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro (AM) – é um dos vencedores do Prêmio Vogue e Design 2021, com uma coleção de vasos e bowls de madeiras, intitulada Tumbira. O trabalho do artesão incentiva a utilização de resíduos de madeira de manejos florestais de pequena escala. A coleção faz parte do projeto Amazonas Sustentável, correalizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Instituto A Gente Transforma (AGT), dos arquitetos Marcelo Rosenbaum e Fernanda Marques, realizado em parceria com a Petrobrás.