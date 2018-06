Pelo Senado, Zequinha Sarney deixa ministério e pode deixar PV

Zequinha Sarney acertou ontem com Eliseu Padilha sua saída do Ministério do Meio Ambiente no dia 31 – e tem três semanas para definir se troca o PV pelo PSD, para disputar uma vaga no Senado.

De quebra, tenta emplacar o secretário Edson Duarte como sucessor.

A etapa seguinte não será simples. Zequinha vai brigar pelos votos maranhenses com dois concorrentes de peso, o ex-ministro Edison Lobão e o ex-governador José Reinaldo.

