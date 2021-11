Pelé se engaja em leilão de máscaras alusivas aos seus melhores gols, após tratamento

Sentindo-se melhor após um mês de tratamento contra o câncer de cólon no Einstein em São Paulo, Pelé se engaja em um leilão de máscaras de proteção a covid. Serão 20 peças alusivas aos 20 gols mais importantes do rei, selecionados por ele mesmo. O jogador deve começar a divulgar a iniciativa nas suas redes na semana que vem.

Gol de máscara

As máscaras, destinadas a colecionadores, terão a assinatura do craque, a data do gol, o placar do jogo e ainda o nome do arrematante.

Produzida pela Fiber, com apoio voluntário da Agência Infinity, a ação será em prol da Pelé Foundation, de assistência a crianças carentes.

Afroturismo

Juízes ligados à Associação dos Magistrados Brasileiros vão fazer uma caminhada por pontos históricos da diáspora da população negra em SP, hoje, quando é lembrada a morte de Zumbi dos Palmares. O passeio guiado tem duração de três horas, partindo da Liberdade, e o ponto final é o Largo do Paissandu, com coordenação da plataforma Guia Negro.

A iniciativa ocorre ainda em Rio, Salvador, Olinda, Ouro Preto, entre outras cidades.

My name rights

Mais comuns em casas de show e estádios de futebol, o uso dos naming rights estará na nova empreitada de Claude Troisgros. O restaurante Mesa do Lado por Elo, a ser aberto no Leblon, será patrocinado pela empresa de cartões de crédito de mesmo nome.

Funcionará também como estúdio de gravação e espaço para aulas de culinária.