Pela cultura da paz, Maria Paula e Helena Rosén celebram convênio com STJ

Maria Paula, fundadora da Embaixada da Paz, e Helena Rosén, ‘foreign affairs’ da entidade, comemoram assinatura de convênio com o STJ para promoção da…Cultura de Paz. “A justiça e a paz caminham de mãos dadas no combate à desigualdade social”, disse Maria Paula. “Já estamos preparando o primeiro simpósio, em abril, que será realizado no próprio STJ, para discutir a miséria como origem da violência”, explica Helena.