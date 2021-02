Pedro Nunes e Dimitri Ribeiro investem em cosméticos veganos

A partir desse mês a MeuQ – startup dos sócios Pedro Nunes e Dimitri Ribeiro – foca no lançamento de fórmulas veganas. “Mas desde o início, não usamos ingredientes testados em animais e todas as nossas embalagens são recicláveis”, diz Nunes, filho do talentoso cabeleireiro Wanderley Nunes. Em um ano de funcionamento online, a dupla fez mais de 30 mil formulas únicas, enviadas a todos estados brasileiros, a pedido de clientes. São xampus, condicionadores e leave-in. E entre os 35 ingredientes ativos, estão o extrato de oliva, polímero de feijão guará, proteína de arroz, mel, óleo de abacate, leite vegetal de linho dourado, óleo de coco e extrato de kiwi. Opções de fragrância? Floral, frutal, herbal e cítrico.