Pedro Luís e a Parede presta homenagem à Luiz Melodia

Com o isolamento forçado, Pedro Luís e a Parede colocou em prática ideias deixadas de lado ante a rotina do velho “normal”. “Montei a websérie @projetomacro, com Batman Zavareze” – são dez episódios entrevistando artistas da música, falando sobre suas produções durante a pandemia.”, diz. Para tanto, o cantor usou recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc. E no dia 27, ele presta homenagem à Luiz Melodia, no Mimo Festival Digital.