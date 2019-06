Pedro Guimarães busca solução conjunta com credores da Odebrecht

Way in

Pedro Guimarães, da Caixa, tem encontrado boa receptividade junto aos bancos credores da Odebrecht para se tentar, em conjunto, encontrar uma solução que assegure novas garantias para calçar a dívida de empresas do Grupo Odebrecht com cada um deles.

Pelo que se apurou, já houve algumas conversas preliminares com o Itaú.

Way in

Vale registrar que, até bem pouco tempo atrás, o presidente da Caixa fazia parte do mundo financeiro privado – o que facilita o diálogo.

O que querem Caixa e Votorantim? Estão atrás de garantias equivalentes às ações da Braskem – que foram dadas a todos outros bancos credores da Odebrecht.

Home, sweet

Paulo Guedes esteve anteontem cedo com Pedro Guimarães, Joaquim Levy e Rubens Novaes.

E hoje ele é o centro de almoço no Country Clube do Rio, a convite do Cebri.

Adiado

Estava programado para quarta-feira o lançamento da campanha publicitária do pacote anticrime de Sergio Moro. Como o material – parceria entre Secom e agência Artplan – traz casos reais de vítimas de violência… o cronograma atrasou.

Está sem nova data marcada – Bolsonaro orientou os envolvidos a concentrar esforços na defesa publicitária da reforma da Previdência.

Adiado 2

O pacote anticrime tem verba de divulgação menor que a da Nova Previdência. E sua campanha será direcionada só a formadores de opinião.

A da Previdência, orçada em R$ 38 milhões, foi formatada para todas as classes sociais.

Coração verde

No Brasil, cinco, em cada dez pessoas, consideram o desmatamento a questão ambiental mais importante, seguida da poluição da água (44%). A ordem, em todo o planeta, é bem outra: no topo das prioridades vem o aquecimento global (37%), seguido de poluição do ar (35%) – e o desmatamento não passa do quinto lugar, com apenas 24%.

Os dados foram divulgados anteontem na pesquisa global Earth Day 2019 do Instituto Ipsos – que marcou o Dia do Meio Ambiente.

Na Academia

Rubens Barbosa é o mais novo integrante da Academia Paulista de Letras. Foi eleito ontem para a cadeira 10, que pertencia a Paulo Nogueira Neto.

Popular-sinfônico

Novidades pela frente no Festival de Inverno de Campos do Jordão. A partir desta edição, o governo quer abrir o leque de públicos e de gêneros musicais, acrescentando às sessões de música erudita uma programação popular.

Assim, além de pianistas como Nelson Freire e Jean Louis Steuerman, e do barítono Paulo Szot, também subirão aos palcos nomes como Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Diogo Nogueira e Lenine.

Girl power

Depois dos grupos Jurídico de Saias e Women in Tax, vem aí o Instituto de Juristas Brasileiras.

Organizada pelas professoras e tributaristas Mary Elbe Queiroz e Misabel Derzi, a entidade abre as portas, hoje, por meio de evento na UFMG.

