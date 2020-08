Pedro Granato volta a encenar no teatro com rígido protocolo

Pedro Granato voltou ao Teatro Pequeno Ato pela primeira vez em quatro meses. Também é a primeira vez que se apresenta com o espaço totalmente vazio. É lá que ele dá vida à temporada online da peça Caso Cabaré Privê. “É uma delícia voltar para o teatro, mesmo que vazio, para jogar com essa máquina de ilusões. Montar a luz, imaginar a encenação, mesmo com o distanciamento e seguindo rígidos protocolos”.