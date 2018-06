Uma assinatura de impressão digital do físico Stephen Hawking está entre os 140 itens que Pedro Corrêa do Lago vai expor no Morgan Library & Museum, a partir de junho em NY.

A mostra The Magic of Handwriting: The Pedro Corrêa do Lago Collection inclui ainda cartas de Lucrecia Borgia, Vincent Van Gogh e Emily Dickinson, esboços de Michelangelo, Jean Cocteau e Charlie Chaplin.

Todos os itens começaram a ser guardados por Corrêa do Lago há mais de 50 anos.