Theo Bial lança amanhã seu primeiro trabalho como cantor: Vertigem. Nele, Theo conta com participações especiais de Moacyr Luz, Mart’nália e de seu pai, Pedro Bial, que pela primeira vez cantará em um álbum. O projeto tem assinatura do produtor musical Celso Fonseca, que já atuou com nomes como Gal Costa e Gilberto Gil, e sairá pelo selo Lupa +.