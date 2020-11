Pedido de cassação da candidatura do Prefeito de Guarulhos é protocolado na Justiça Eleitoral

Há um pedido na Justiça Eleitoral de cassação da chapa da candidatura à reeleição do atual prefeito de Guarulhos, Gustavo Costa, o Guti, do PSD, alegando uso da máquina no processo eleitoral. A representação diz que Costa pagou a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos a poucos dias do primeiro turno. O prefeito anunciou em um vídeo que faria o pagamento no último dia 9, desmentindo os boatos de que a prefeitura não teria recursos para honrar com os pagamentos dos servidores.

O autor do pedido é Rodrigo Tavares, genro de Levy Fidelix, que disputa a Prefeitura de Guarulho pelo PRTB. Consultada, a campanha de Costa garante que a solicitação não tem sustentação jurídica: “O adiantamento do 13º é uma praxe administrativa legalmente autorizada, já que a infração à norma ocorreria se o pagamento não ocorresse até o dia 30”.