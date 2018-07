Malala não estará mais no Brasil, mas um espetáculo que narra sua história ganhará adaptação para os palcos no dia 9 de outubro – marcando a data em que ela sofreu o atentado no vale do Swat, Paquistão, em 2009.

Com direção de Renato Carrera e adaptação de Rafael Souza-Ribeiro, a peça tem trilha sonora assinada por Adriana Calcanhoto e foi baseada no livro escrito por Adriana Carranca.