Peça Bicicleta de Papel volta aos palcos

Os atores Luccas Papp e Leonardo Miggiorin retornam parceria com a peça A Bicicleta de Papel – até 28 de fevereiro, no Teatro das Artes. “Foram cerca de dez meses longe do teatro presencial. E, para quem respira e vive o teatro como nós, esse período foi longo demais, pareceram 10 anos”, desabafa Lucas. “Essa peça é sobre uma história de amizade e alegria. Tem uma energia muito boa e vital ao reencontrar as pessoas, aos poucos. É uma retomada do convívio”, comemora Leonardo.