PCO vaza falas de organizadores de protesto contra Bolsonaro

Foi tensa a última reunião dos organizadores das próximas manifestações pelo impeachment de Bolsonaro.

O representante do Partido Causa Operária – a legenda atacou tucanos na Avenida Paulista no dia 3 deste mês – vazou todas as falas dos presentes em tempo real. Para quem? Para outro integrante da sigla que rapidamente… tuitou.

Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos, ironizou: “Não precisamos de Abin. O PCO cumpre esse papel”, disse à coluna.

Abin do C

O mesmo militante do PCO também causou constrangimento durante a redação da nota conjunta do grupo. Motivo: foi contra o parágrafo na qual as entidades e partidos rejeitaram… a violência nos atos.

Sabedoria

Enquanto João Doria e Eduardo Leite viajam o Brasil em busca de apoios, Tasso Jereissati se recupera de uma dengue em Fortaleza.

Mas mesmo depois de se recuperar, segundo se apurou, não pretende colocar o pé na estrada. Jereissati só aceita se candidatar a disputa em 2022, se for por consenso dentro do PSDB.

Cerco fechando

Na cena cearense, Lula tem um problema para administrar. Apesar do PT governar o estado com o petista Camilo Santana, Ciro Gomes e Tasso estão cada vez mais próximos. Há quem acredite em uma grande frente