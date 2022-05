Produtor de ‘PCC: Poder Secreto’ conta como a facção virou série com estreia nesta quinta

A nova aposta de Gustavo Mello, produtor da Boutique Filmes, é uma minissérie que estreia nesta quinta-feira, dia 26, na HBO MAX sobre o Primeiro Comando da Capital. Com quatro capítulos, narra a história da facção. Ouve agentes carcerários, ex-membros do PCC e seus familiares. Autoridades do Ministério Público e da Polícia Federal, que acompanharam investigações relativas ao PCC, compartilham no documentário suas visões de como a facção funciona por dentro.

A série traz um ângulo diferente, segundo Gustavo, mostrando o PCC por meio das “suas lógicas internas, códigos de conduta e estruturas”. O livro “Irmãos”, do sociólogo Gabriel Feltran, serviu de base para o filme. Nesse sentido, o produtor diz que o PCC “precisa ser entendido além dos crimes, que são importantes”, mas consiste em um fenômeno mais complexo “presente nas dinâmicas sociais da periferia de São Paulo”.

Denominada “PCC: Poder Secreto”, com direção de Joel Zito Araújo, a minissérie trata também da trajetória histórica da facção que se expandiu pelo Brasil e chegou ao Paraguai. Nasceu nas cadeias paulistas, em 1993. Revelou-se em megarrebelião de 2001. Realizou diversos ataques a ônibus e postos de polícia em maio de 2006 em São Paulo.

No mercado audiovisual, Gustavo diz que foca em histórias “eletrizantes” e “temas de grande impacto no público brasileiro”. Entre as produções que liderou estão “Elize Matsunaga – Era uma vez um Crime”. A Boutique também desenvolveu a série “3%”. Agora a produtora realiza uma ficção sobre o livro “Rota 66”, do jornalista Caco Barcellos.