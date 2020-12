Pazuello convidou Zezé Di Camargo para estrelar campanha de vacinação

Pelo Ministério da Saúde, o comentário é que se Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, topar ser garoto propaganda da campanha de vacinação, a convite de Eduardo Pazuello, seu apelido será…Zezé Gotinha.

Pazuello foi à casa de Ibaneis Rocha, governador do DF, participar de almoço recente, com a presença do cantor para convidá-lo a estrelar os comerciais.

Zezé, conforme se apurou, disse que iria ver se havia algum conflito com os diversos contratos já assinados por ele.

Roadshow

Marcos Penido, secretário de Meio Ambiente estadual, fez reuniões presenciais e virtuais com empresas interessadas na concessão do Zoológico e Jardim Botânico em SP. Segundo se apurou, há apetite para o leilão dia 21, na B3.

Edital

Quem vencer tem que conceder ingressos gratuitos para crianças de até quatro anos e para professores da rede pública. Ao menos dois dias úteis por semana.

Serão 30 anos de gestão, investimento mínimo de R$ 263,8 e melhora da qualidade de vida animal.

Isso é incrível

Ano atípico não atrapalhou a arrecadação do McDia Feliz. O valor de R$ 19,8 milhões será destinado para o combate do câncer infantojuvenil do Instituto Ronald McDonald e projetos de educação do Instituto Ayrton Senna.