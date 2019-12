Com 2020 pela frente, Paulo Skaf se aproxima de Mourão

HAMILTON MOURÃO. FOTO: WILTON JÚNIOR/ESTADÃO

O general Hamilton Mourão estará ao lado de Paulo Skaf, amanhã, em congresso da construção na Fiesp. O presidente da entidade, que é do MDB, está cada vez mais próximo de Bolsonaro, com quem foi à China mês passado. Ao que apurou a coluna, avançam os acertos para sua candidatura a prefeito de SP.

Skaf, aliás, estaria atuando para ajudar na formação do Aliança, partido que o presidente tenta criar ainda para as eleições do ano que vem.

Na COP 25, empresários

brigam contra desmatamento

Empresários brasileiros que criaram – em setembro, em Nova York – a frente Amazônia Possível, participam em Madri, nesta segunda, da abertura da COP 25. Além da defesa do “desmatamento ilegal zero” n a região, o grupo promove na conferência, no dia 9, um painel “em favor da rastreabilidade no setor da carne”, em nome da transparência em sua produção.

Entre as lideranças, o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcello Brito, e André Guimarães, da Coalizão Brasil Clima.

‘Dificuldades’ é eleita em pesquisa

como ‘a palavra do ano’

“Dificuldades” foi eleita a “palavra do ano” de 2019, em pesquisa feita pelo instituto Ideia Big Data em parceria com a consultoria Cause.

O termo teve 21% dos votos de 1.548 pessoas de todo o País.

‘Dezembro Vermelho’ começa

no prédio do Congresso

Por proposta de Alexandre Padilha, do PT, o Palácio do Congresso Nacional receberá iluminação toda vermelha, amanhã, Dia Mundial de Luta contra a Aids. Em apoio à campanha Dezembro Vermelho.