Paulo Ricardo planeja turnê ‘Radio Pirata ao Vivo 35 anos’

Inspirado na pandemia, Paulo Ricardo compôs Tempo de Espera – e sua mulher, a fotógrafa Isabella Pinheiro, dirigiu o clipe da música que estreou no Domingão do Faustão. “O compositor é um cronista do seu tempo e, na quarentena, foi um verdadeiro exorcismo”, diz. Também fez lives e show drive-in “mas nada substitui a intensidade da apresentação o ao vivo”. Agora, prepara o Acoustic Live Vol II, todo em inglês, para em breve voltar aos palcos com a turnê Rádio Pirata ao Vivo 35 anos, interrompida bruscamente pela covid-19 às vésperas da estreia em SP.